Salzburg heute vom 21.11.2025

Sieben Punkte Plan gegen Urlauberstaus | Brennender Geländewagen in Maxglan | Scharfe Kritik an der Sanierung der Schafbergbahn | Grüne mit Thema Pflegefinanzierung beauftragt | EU Future Talks im Landtag | Werkschulheim Felbertal zum zweiten Mal saniert | U17-Team sensationell im Semifinale | Auftakt zum Skisprung-Weltcup | Vorschau "Unterwegs beim Nachbarn - Im Reich des Watzmann - Winter im Berchtesgadener Land"

