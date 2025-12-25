Salzburg heute vom 25.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 979: Salzburg heute vom 25.12.2025
19 Min.Folge vom 25.12.2025
Sturmeinsätze in weiten Teilen Salzburgs | Hochbetrieb auf den Salzburger Skipisten | 100.000 Euro aus Tresor von Tourismusbüro verschwunden | Hochsaison für die Telefonseelsorge | Marcus Mann wir neuer Sportgeschäftsführer bei Red Bull | Mehr als fünfeinhalb Millionen für Familien in Not | Jahr der Jubiläen in der Volkskultur
