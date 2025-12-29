Salzburg heute vom 29.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Salzburg heute
Folge 983: Salzburg heute vom 29.12.2025
19 Min.Folge vom 29.12.2025
Leogang: Gasflaschen-Explosion wird untersucht | Stellwerksausfall am Salzburger Hauptbahnhof sorgt für Chaos | Salzburger Suchthilfeklinik setzt auf ambulante Therapie | Wohnschirm unterstützt Mieter bei steigenden Kosten | Opposition beauftragt Landesrechnungshof mit Prüfungen | 2025: Jahr der politischen Veränderungen | Ingolitsch wird Cheftrainer bei Sturm Graz | Auftakt zur Vierschanzentournee
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Salzburg heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2