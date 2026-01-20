Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Salzburg heute

Salzburg heute vom 20.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1005vom 20.01.2026
Salzburg heute vom 20.01.2026

Salzburg heute vom 20.01.2026Jetzt kostenlos streamen

Salzburg heute

Folge 1005: Salzburg heute vom 20.01.2026

21 Min.Folge vom 20.01.2026

Arbeiter auf Leitungsmast schwer verletzt | Stimmen zur geplanten Wehrdienst-Verlängerung | Fenster von FPÖ-Parteibüro eingeworfen | Kokain wird immer mehr zu Massendroge | Salzburg-Schallmoos: Weiter Streit um Logistikzentrum | Stadt-Salzburg-Tourismus: Kontinuität gefordert | Salzburg Flughafen künftig mit Fernwärme-Heizung | Salzburger Betriebe spüren den "Trump-Effekt" | Eissegler erstmals seit Jahren wieder auf dem Wallersee | Polarlichter über Salzburg zu sehen

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Salzburg heute
ORF2
Salzburg heute

Salzburg heute

Alle 2 Staffeln und Folgen