Salzburg heute vom 20.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Salzburg heute
Folge 1005: Salzburg heute vom 20.01.2026
21 Min.Folge vom 20.01.2026
Arbeiter auf Leitungsmast schwer verletzt | Stimmen zur geplanten Wehrdienst-Verlängerung | Fenster von FPÖ-Parteibüro eingeworfen | Kokain wird immer mehr zu Massendroge | Salzburg-Schallmoos: Weiter Streit um Logistikzentrum | Stadt-Salzburg-Tourismus: Kontinuität gefordert | Salzburg Flughafen künftig mit Fernwärme-Heizung | Salzburger Betriebe spüren den "Trump-Effekt" | Eissegler erstmals seit Jahren wieder auf dem Wallersee | Polarlichter über Salzburg zu sehen
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Salzburg heute
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2