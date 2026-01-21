Zum Inhalt springenBarrierefrei
Salzburg heute

Salzburg heute vom 21.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1006vom 21.01.2026
Salzburg heute vom 21.01.2026

Folge 1006: Salzburg heute vom 21.01.2026

19 Min.Folge vom 21.01.2026

UVP für ersten Salzburger Windpark gestartet | Kurden protestieren gegen Regime in Syrien | Reaktionen auf mögliche Wehrdienstreform | Kirchenneubau in Gnigl sorgt für Aufregung | Trumps Zolldrohungen verunsichern Wirtschaft | Lisa Eder feiert ersten Weltcupsieg | Salzburg will Europa-League-Saison retten | Exekutive rüstet sich für Europa League Spiel | Eislauf: Freigabe für Zeller See bleibt aus

