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Salzburg heute
Folge 1127: Salzburg heute vom 22.05.2026
20 Min.Folge vom 22.05.2026
Belästigungsvorwürfe gegen Lehrer | Ruhiger Pfingstverkehr auf der Tauernautobahn | Grundwasser auf historischem Tiefststand | Pfingstfestspiele eröffnen | Maria Kalesnikava hält Eröffnungsrede | Tag der Artenvielfalt | 20. Volksmusikpreis verliehen | Peter Cornelius feiert 75. Geburtstag
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