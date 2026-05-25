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Salzburg heute
Folge 1130: Salzburg heute vom 25.05.2026
23 Min.Folge vom 25.05.2026
Signation | Begrüßung | Anzeige nach Paragleiterunfall | Zwei Leichen in leerem Haus gefunden | Tödlicher Downhill-Unfall | Cobra-Training in Abbruchhäusern | Kälteschockgefahr in Salzburgs Seen | 20.000 Besucher bei Salzburger Dult-Feuerwerk | Gründe für niedrige Geburtenrate | Große Nachfrage nach ÖBB-Mobiler-Transportsystem | NAWI-Doktoranden forschen zu Klimawandel | 12.000 Besucher bei Pfingstfestspielen
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