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Salzburg heute

Salzburg heute vom 31.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1136vom 31.05.2026
Salzburg heute vom 31.05.2026

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Folge 1136: Salzburg heute vom 31.05.2026

15 Min.Folge vom 31.05.2026

Lungau hofft auf finanzielle Hilfe Salzburgs für Murtalbahn-Erneuerung | Residenzplatz-Konzert: Gute Stimmung trotz Regenpause | Salzburgring-Zukunftspläne ohne DTM | 150-Jahr-Jubiläum bei Liechtensteinklamm gefeiert | Freilichtmuseum Großgmain: Jungmusikanten spielen bei alten Höfen

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