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Salzburg heute

Salzburg heute vom 01.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1137vom 01.06.2026
Salzburg heute vom 01.06.2026

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Folge 1137: Salzburg heute vom 01.06.2026

20 Min.Folge vom 01.06.2026

NS-Schmierereien in Mattsee: Polizei ermittelt | Ewigkeitschemikalie PFAS bei AK-Baustelle gefunden | Land Salzburg legt Integrations-Leitbild vor | Grüne fordern Rücknahme von Kürzungen bei Kinderbetreuung | Trockenheit betrifft besonders den Lungau | Meteorologe Michael Butschek im Studiogespräch | Ausstellung über NS-"Euthanasie"-Morde

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