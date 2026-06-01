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Salzburg heute
Folge 1137: Salzburg heute vom 01.06.2026
20 Min.Folge vom 01.06.2026
NS-Schmierereien in Mattsee: Polizei ermittelt | Ewigkeitschemikalie PFAS bei AK-Baustelle gefunden | Land Salzburg legt Integrations-Leitbild vor | Grüne fordern Rücknahme von Kürzungen bei Kinderbetreuung | Trockenheit betrifft besonders den Lungau | Meteorologe Michael Butschek im Studiogespräch | Ausstellung über NS-"Euthanasie"-Morde
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