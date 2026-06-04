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Salzburg heute
Folge 1140: Salzburg heute vom 04.06.2026
18 Min.Folge vom 04.06.2026
Trockenheit: Naturschutzflächen dürfen früher gemäht werden | Naturschutzbund warnt vor drohender EU-Strafe | Alkoholisiert E-Scooter-Fahrer mit Gürtel abgeschleppt | Oldtimer-Grand-Prix in der Salzburger Altstadt | Kirchenzeitung: Redaktion komplett neu besetzt | Pallottiner-Orden feiert 100 Jahre in Salzburg | Kabarettist und Schauspieler Fritz Egger als Theaterautor
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