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Salzburg heute vom 04.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1140vom 04.06.2026
Salzburg heute vom 04.06.2026

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Folge 1140: Salzburg heute vom 04.06.2026

18 Min.Folge vom 04.06.2026

Trockenheit: Naturschutzflächen dürfen früher gemäht werden | Naturschutzbund warnt vor drohender EU-Strafe | Alkoholisiert E-Scooter-Fahrer mit Gürtel abgeschleppt | Oldtimer-Grand-Prix in der Salzburger Altstadt | Kirchenzeitung: Redaktion komplett neu besetzt | Pallottiner-Orden feiert 100 Jahre in Salzburg | Kabarettist und Schauspieler Fritz Egger als Theaterautor

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