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Salzburg heute

Salzburg heute vom 07.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1143vom 07.06.2026
Salzburg heute vom 07.06.2026

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Folge 1143: Salzburg heute vom 07.06.2026

13 Min.Folge vom 07.06.2026

Alpinist am Untersberg tödlich verunglückt | Land will strengere Campingplatzgesetze | Klimawandel verändert Salzburger Almenlandschaft | Moscheen-Fest in Hallein baut Brücken zwischen Kulturen | Glocknerkönig: legendärer Anstieg lockt immer mehr Frauen | Studie: Heavy Metal hilft beim Umgang mit Emotionen

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