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Salzburg heute

Salzburg heute vom 14.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1150vom 14.06.2026
Salzburg heute vom 14.06.2026

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Folge 1150: Salzburg heute vom 14.06.2026

13 Min.Folge vom 14.06.2026

Almsommer in Salzburg eröffnet | Väterkarenz und Papamonat kaum genutzt | Danny Röhl soll Salzburgs neuer Trainer werden | Leogang wird zur Bühne für Mountainbike-Elite Klangvoller Lungau: Chöre aus aller Welt zu Gas | Klangvoller Lungau: Chöre aus aller Welt zu Gast

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