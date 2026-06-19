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Salzburg heute
Folge 1155: Salzburg heute vom 19.06.2026
18 Min.Folge vom 19.06.2026
Insolvenz Karkogel: Vermittlungsversuch gestartet | Innsbruck: Länder bleiben bei Leitlinien | Salzburg verzichtet auf Bootshaus-Kontrollen | Batteriebrände durch Fehlentsorgung im Fokus | Streit um Schulweg-Regel in Salzburg | Musikum Salzburg: Finanzierungsfrage offen | Neue Mozart-Noten in Pariser Bibliothek gefunden | Musiktage in der Hundsmarktmühle eröffnet
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