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Salzburg heute vom 26.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1192vom 26.07.2026
Salzburg heute vom 26.07.2026

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Folge 1192: Salzburg heute vom 26.07.2026

13 Min.Folge vom 26.07.2026

Explosives Material im Nussensee gefunden | Alkoholisierte 19-Jährige fährt mit Auto gegen Baum | Salzburger Festspiele mit Freiheits-Appell eröffnet | Tourismus-Löhne: Gewerkschaftsprotest zur Festspieleröffnung | Großer Andrang bei "Carmen"-Premiere | Trumer Triathlon bringt Seenland viele Gäste | Heimsieg und neuer Damen-Streckenrekord bei Triathlon

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