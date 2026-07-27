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Salzburg heute

Salzburg heute vom 27.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1193vom 27.07.2026
Salzburg heute vom 27.07.2026

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Folge 1193: Salzburg heute vom 27.07.2026

22 Min.Folge vom 27.07.2026

Signation | Begrüßung | Regierung beschließt Wehrdienst-Reform | Österreich und Griechenland wollen bei Tourismus-Personal kooperieren | Rätselhafter Überfall ohne Opfer im Wettlokal | Trockenheit lässt Wasserpegel weiter sinken | Hitzewelle voraus: Waldbrandgefahr in Salzburg | Salzburgs Bustickets nur noch digital erhältlich | Festspielbezirk und Makartplatz: Zwei Großprojekte starten | Carmen-Premiere: Künstlerische Inszenierung spaltet Publikum | Lungauer Maler Lederwasch: Theatergruppe feiert 300 Jahre

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