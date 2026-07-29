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Salzburg heute
Folge 1195: Salzburg heute vom 29.07.2026
20 Min.Folge vom 29.07.2026
Piesendorf: Ein Toter, sieben Verletzte bei Kollision | Großvenediger: Bergsteiger aus Gletscherspalte gerettet | Großalarm wegen Verpuffung in Holzplattenwerk | Kaum Verbesserungen in Wohnhaus am Hauptbahnhof | Mirabellgarten: Ein Drittel der Mozartfiguren gestohlen | Brände in Urlaubsgebieten: Bisher nur vereinzelte Stornos | Salzburger Hubschrauberpilot im Waldbrandeinsatz in Spanien | "Festmahl" von Sozialverein im Schloss Mirabell | Regenwürmer sind wichtig für gesunde Böden
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