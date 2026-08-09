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Salzburg heute
Folge 1206: Salzburg heute vom 09.08.2026
13 Min.Folge vom 09.08.2026
Führerscheinloser Raser verunfallt bei der Flucht vor Polizei | Auch Fischzüchter kämpfen mit den hohen Temperaturen | Stiegl-Brauerei lenkt im Kostenstreit um Stromleitungsverlegung mit Magistrat ein | Red Bull Salzburg spielt 1:1 gegen Wolfsberg | Tugan Sokhiev dirigiert die Wiener Philharmoniker bei den Festspielen | 4.000 Zuschauer sehen "Carmen"-Übertragung auf dem Kapitelplatz
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