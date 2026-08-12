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Salzburg heute
Folge 1209: Salzburg heute vom 12.08.2026
20 Min.Folge vom 12.08.2026
Salzburg wird zur Supercup-Bühne | Landespolizeidirektor: "Friedlicher Verlauf in Salzburgs Altstadt" | Mozartfigurenausstellung wegen Schwund vorzeitig beendet | KPÖ fordert Abgabe für leere Gewerbeflächen | Ferienbetreuung für Kinder mit Behinderung | Äpfel und Birnen: Rekordjahr trotz Trockenheit | Himmelsspektakel über Österreich
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