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Salzburg heute

Salzburg heute vom 12.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1209vom 12.08.2026
Salzburg heute vom 12.08.2026

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Folge 1209: Salzburg heute vom 12.08.2026

20 Min.Folge vom 12.08.2026

Salzburg wird zur Supercup-Bühne | Landespolizeidirektor: "Friedlicher Verlauf in Salzburgs Altstadt" | Mozartfigurenausstellung wegen Schwund vorzeitig beendet | KPÖ fordert Abgabe für leere Gewerbeflächen | Ferienbetreuung für Kinder mit Behinderung | Äpfel und Birnen: Rekordjahr trotz Trockenheit | Himmelsspektakel über Österreich

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