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Salzburg heute vom 15.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1212vom 15.08.2026
Salzburg heute vom 15.08.2026

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Folge 1212: Salzburg heute vom 15.08.2026

23 Min.Folge vom 15.08.2026

Gletscherschwund am Kitzsteinhorn | Abkühlung gesucht: Ansturm auf die Eisriesenwelt | Salzburg setzt auf E-Bikes gegen Verkehrsbelastung | Salzburg ehrt Riccardo Muti für sein Lebenswerk | Festspiele: Vorbericht zu "Menschenfeind" | Jedermann: Rascher Kostümwechsel ist gefragt | Nordische Kombinierer starten in Bischofshofen durch | In Kuchl werden Kräuterbuschen gebunden

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