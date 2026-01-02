Salzburg heute vom 02.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Salzburg heute
Folge 987: Salzburg heute vom 02.01.2026
23 Min.Folge vom 02.01.2026
Weniger, aber gefährlichere Unfälle auf Salzburgs Pisten | 2026: Änderungen im Mietrecht, doch Mieterhöhungen bleiben | Meldungen | Naturschutzbund kritisiert Novelle des Raumordnungsgesetzes | Politbarometer: ÖVP bleibt vorn, KPÖplus verliert | Politikwissenschaftler Mühlböck analysiert Politbarometer | Sporthallenmangel setzt Vereinen zu | Sternsinger: 10.000 Kinder sammeln Spenden
