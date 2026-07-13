Staffel 1Folge 11vom 13.07.2026
Die geschrumpften Schiffe / Die Piraten-ParadeJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 11: Die geschrumpften Schiffe / Die Piraten-Parade
22 Min.Folge vom 13.07.2026
Als Escarlata die Crew schrumpft, müssen sie einen winzigen Weg finden, die Lage zu retten. // Es ist Zeit für die jährliche Piratenparade! Oder hat Escarlata etwas dagegen?
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Santiago auf hoher See
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon