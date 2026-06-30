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Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 30.06.2026
Lorelais Armband / Cecilia und das Geisterschiff

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Santiago auf hoher See

Folge 2: Lorelais Armband / Cecilia und das Geisterschiff

22 Min.Folge vom 30.06.2026

Bonnie klaut Lorelais Armband, und wird zur Meerjungfrau, während Lorelai in ihrem Menschenkörper fest steckt. // Santi und die Crew müssen gespenstischen Unfug aushalten, um Cecilia von dem furchtbaren Geisterschiff zu retten.

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