Staffel 1Folge 2vom 30.06.2026
Lorelais Armband / Cecilia und das GeisterschiffJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 2: Lorelais Armband / Cecilia und das Geisterschiff
22 Min.Folge vom 30.06.2026
Bonnie klaut Lorelais Armband, und wird zur Meerjungfrau, während Lorelai in ihrem Menschenkörper fest steckt. // Santi und die Crew müssen gespenstischen Unfug aushalten, um Cecilia von dem furchtbaren Geisterschiff zu retten.
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Santiago auf hoher See
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany