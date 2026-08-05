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Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 2Folge 10vom 05.08.2026
Die Zeitkapsel / Schluckauf-Suppe

Die Zeitkapsel / Schluckauf-SuppeJetzt kostenlos streamen

Santiago auf hoher See

Folge 10: Die Zeitkapsel / Schluckauf-Suppe

22 Min.Folge vom 05.08.2026

Santi und die Crew kommen auf magische Weise in die Vergangenheit, wo der junge Abuelo ihnen hilft, zurück in die Gegenwart zu kommen! // Von einem magischen Schluckauf befallen, suchen Santi und seine Crew Zutaten für eine Schluckauf-Suppe.

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