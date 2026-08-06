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Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 2Folge 11vom 06.08.2026
Kometen-Cupcakes / Tinas neuer Freund

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Santiago auf hoher See

Folge 11: Kometen-Cupcakes / Tinas neuer Freund

22 Min.Folge vom 06.08.2026

Nachdem die Crew versucht hat, KäptnStreusel eine Blume für seinen Cupcake zu finden, stiehlt Escarlata diese. Tina wird bei dem Versuch, Bonnie Bones aufzuhalten, von den anderen abgeschnitten. In einem uralten Roboter findet sie einen neuen Freund.

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