Staffel 2Folge 11vom 06.08.2026
Kometen-Cupcakes / Tinas neuer FreundJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 11: Kometen-Cupcakes / Tinas neuer Freund
22 Min.Folge vom 06.08.2026
Nachdem die Crew versucht hat, KäptnStreusel eine Blume für seinen Cupcake zu finden, stiehlt Escarlata diese. Tina wird bei dem Versuch, Bonnie Bones aufzuhalten, von den anderen abgeschnitten. In einem uralten Roboter findet sie einen neuen Freund.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Santiago auf hoher See
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon