Staffel 2Folge 2vom 24.07.2026
Der 300. GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 2: Der 300. Geburtstag
22 Min.Folge vom 24.07.2026
Lorelai hat sich nie in Merlandia zu Hause gefühlt, und ist zwiegespalten, als ihre Schwester sie zum Geburtstag einlädt. Doch um Escarlatas Machtübernahme zu verhindern, muss Lorelai ihre Einzigartigkeit als Stärke verstehen.
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Santiago auf hoher See
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon