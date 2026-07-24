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Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 2Folge 2vom 24.07.2026
Der 300. Geburtstag

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Santiago auf hoher See

Folge 2: Der 300. Geburtstag

22 Min.Folge vom 24.07.2026

Lorelai hat sich nie in Merlandia zu Hause gefühlt, und ist zwiegespalten, als ihre Schwester sie zum Geburtstag einlädt. Doch um Escarlatas Machtübernahme zu verhindern, muss Lorelai ihre Einzigartigkeit als Stärke verstehen.

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