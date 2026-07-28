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Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 2Folge 4vom 28.07.2026
Die Prüfung des Piraten-Patrons

Die Prüfung des Piraten-PatronsJetzt kostenlos streamen

Santiago auf hoher See

Folge 4: Die Prüfung des Piraten-Patrons

22 Min.Folge vom 28.07.2026

Zu seinem Jahrestag seines Amtsantritts als Piraten-Patron muss sich Santiago einer Reihe von Aufgaben stellen. Diese testen seine Fähigkeiten, um herauszufinden, ob er dem Amt gewachsen ist. Dies muss er aber ohne seine Werkzeuge und Crew meistern.

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