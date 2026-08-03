Staffel 2Folge 8vom 03.08.2026
Kikos Lied / Rückkehr nach MerlandiaJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 8: Kikos Lied / Rückkehr nach Merlandia
22 Min.Folge vom 03.08.2026
Santi und die Crew versuchen, das Geheimnis um die Stille der Frösche der Isla Encanto zu lüften. Die Crew muss sich zusammentun und wieder einmal die Lage retten. Denn das Stromnetz in Merlandia macht beim Unterwasserfest schlapp.
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Santiago auf hoher See
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon