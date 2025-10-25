Ist mein Mann ein Serienmörder? (2)Jetzt kostenlos streamen
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche
Folge 2: Ist mein Mann ein Serienmörder? (2)
41 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Sasha Reid und ihr Team setzen ihre Treffen mit Zeugen sowie den Familienangehörigen der ermordeten Kindermädchen fort. Veronica ist weiterhin überzeugt, dass ihr Ex-Ehemann für die Morde verantwortlich ist. Nach intensiver Recherche kann die Psychologin nun klären, ob Veronicas Vermutung korrekt ist und ob sie jahrelang mit einem Mörder unter einem Dach gelebt hat oder nicht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH