Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche

Der mörderische Schweinezüchter (3)

sixxStaffel 1Folge 5vom 08.11.2025
Folge 5: Der mörderische Schweinezüchter (3)

43 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

Sasha Reid und ihr Team stellen fest, dass 107 weitere Fälle von verschwundenen oder ermordeten Frauen zu Robert Picktons Vorgehen passen. Allerdings will die Polizei die noch verbliebenen Akten vernichten lassen. Die Frauen kämpfen nun darum, die Beweisakten zu erhalten, um weitere mögliche Mittäter überführen zu können.

sixx
