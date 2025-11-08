Der mörderische Schweinezüchter (3)Jetzt kostenlos streamen
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche
Folge 5: Der mörderische Schweinezüchter (3)
43 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Sasha Reid und ihr Team stellen fest, dass 107 weitere Fälle von verschwundenen oder ermordeten Frauen zu Robert Picktons Vorgehen passen. Allerdings will die Polizei die noch verbliebenen Akten vernichten lassen. Die Frauen kämpfen nun darum, die Beweisakten zu erhalten, um weitere mögliche Mittäter überführen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH