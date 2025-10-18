Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 18.10.2025
91 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12

Karen und Benji starten diesen Samstag mit den besten Tipps für die Wintermode für den Kopf. Außerdem gibt es eine Pastakunde, Kürbis-Wissen von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und ein Knigge für das erste Date.

