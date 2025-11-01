Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Mit Duftkerzen, Mett und vielen Informationen am Samstag

SAT.1Folge vom 01.11.2025
Mit Duftkerzen, Mett und vielen Informationen am Samstag

Mit Duftkerzen, Mett und vielen Informationen am SamstagJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 01.11.2025: Mit Duftkerzen, Mett und vielen Informationen am Samstag

108 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Wenn der Samstag nach Duftkerzen, Streichfett, Hack und ganz vielen wichtigen Informationen riecht, dann sind Sie beim "SAT.1 - Frühstücksfernsehen am Samstag" genau richtig.

Alle verfügbaren Folgen