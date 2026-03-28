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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Ran an den Frühling mit halbgefrorener Eistorte und DIY-Reifenwechsel

SAT.1Folge vom 28.03.2026
Ran an den Frühling mit halbgefrorener Eistorte und DIY-Reifenwechsel

Ran an den Frühling mit halbgefrorener Eistorte und DIY-ReifenwechselJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 28.03.2026: Ran an den Frühling mit halbgefrorener Eistorte und DIY-Reifenwechsel

77 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12

Chris und Marlene präsentieren die Themen für den Frühling: die perfekte Erde für den Balkon, DIY-Reifenwechsel und der innen liegende Sonnenschutz. Cynthia Barcomi bereitet eine köstliche Eistorte für Ostern zu und Marie Helmschmied hat die Trends aus dem Netz für euch.

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