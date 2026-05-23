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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Sommer, Sonne und das SAT.1- Frühstücksfernsehen am Samstag

SAT.1Folge vom 23.05.2026
Sommer, Sonne und das SAT.1- Frühstücksfernsehen am Samstag

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 23.05.2026: Sommer, Sonne und das SAT.1- Frühstücksfernsehen am Samstag

93 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Ob Spartipps von Daniel Engelbarts, leckeres Softeis von Giorgio de Mas, Schaschlik-Spieße von Christian Ruß, Kaffee von Davide Costanza, Beauty-Lebensmittel von Achim Sam und vieles mehr: Die Sendung ist bis zum Bersten mit Sommergefühlen gefüllt.

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