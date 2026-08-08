Von Last-Minute-Reisen über Line Dance bis hin zu WespenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 08.08.2026: Von Last-Minute-Reisen über Line Dance bis hin zu Wespen
77 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Last-Minute-Reisen sind im Trend: Was Sie dabei beachten sollten und welche Regionen sich besonders eignen, erfahren Sie hier. Außerdem: Line Dance erobert das Internet und wir zeigen, wie Sie sich am besten vor Wespen schützen können.
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Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1