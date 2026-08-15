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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Ein wilder Samstag mit Chris und Boschi

SAT.1Folge vom 15.08.2026
Ein wilder Samstag mit Chris und Boschi

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 15.08.2026: Ein wilder Samstag mit Chris und Boschi

67 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Unsere Gäste sind: Ernährungswissenschaftler Achim Sam, Verbraucher-Experte Ron Perduss und ein Experte für Asia-Soßen. Außerdem gibt es Wissen rund ums Messerschärfen, Trends aus dem Netz und der große Test zu Translate-Kopfhörern.

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