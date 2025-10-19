Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Wohlige Gefühle mit den Burger Buddies und Scharf-Macher

SAT.1Folge vom 19.10.2025
Wohlige Gefühle mit den Burger Buddies und Scharf-Macher

Wohlige Gefühle mit den Burger Buddies und Scharf-MacherJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Folge vom 19.10.2025: Wohlige Gefühle mit den Burger Buddies und Scharf-Macher

55 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Es herrscht herbstliche Stimmung im Studio! Karen, Matze und Benji genießen den besten Burger und die besten Senfeier. Charlotte Karlinder hat das Pfeffer-Wissen parat und Olcay berichtet von seiner Chinareise.

Alle verfügbaren Folgen