SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 19.10.2025: Wohlige Gefühle mit den Burger Buddies und Scharf-Macher
55 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Es herrscht herbstliche Stimmung im Studio! Karen, Matze und Benji genießen den besten Burger und die besten Senfeier. Charlotte Karlinder hat das Pfeffer-Wissen parat und Olcay berichtet von seiner Chinareise.
