SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 26.10.2025: Heiße Liebe am Sonntag: Paartherapie und selbst gemachte Spätzle
Folge vom 26.10.2025
Nicht nur Benjis heiße Föhnfrisur ist heute Thema: Daniel Boschmann stellt mit ihm die Themen vom Sonntag vor: Medizin-Journalistin Charlotte Karlinder erklärt Herbst-Gesundheit. Paartherapeutin Nele Sehrt weiß, was Paare zusammenhält. Von Anton Behnke gibt es selbst gemachte Spätzle und wir zeigen euch die weltgrößte Brettspielemesse in Essen.
