SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 09.11.2025: Aufgeräumter und leckerer Sonntag
Folge vom 09.11.2025
SAT.1-Reporter Olcay Özdemir schickt Grüße aus Texas, während im Studio Buletten gekocht werden, über Liebe und Sex gesprochen wird und endlich mal Ordnung in die Bude kommt. Außerdem hat Gesundheits-Expertin Charlotte Karlinder wieder einige Gesundheitstipps im Gepäck und Comedian Tony Bauer ist zu Gast.
