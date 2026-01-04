Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Guten Morgen zum ersten Sonntag 2026!

SAT.1Folge vom 04.01.2026
Guten Morgen zum ersten Sonntag 2026!

Guten Morgen zum ersten Sonntag 2026!Jetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Folge vom 04.01.2026: Guten Morgen zum ersten Sonntag 2026!

70 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Mehr vom Besten am Morgen: SAT.1 zeigt die beliebteste Morning-Show Deutschlands auch am Sonntag - moderiert vom #FFS-Team Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Alina Merkau, Marlene Lufen, Matthias Killing, Simone Panteleit und Chris Wackert im Wechsel.

Alle verfügbaren Folgen