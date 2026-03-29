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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Mit "dominantem Zeigefinger" durch den Sonntag

SAT.1Folge vom 29.03.2026
Mit "dominantem Zeigefinger" durch den Sonntag

Mit "dominantem Zeigefinger" durch den SonntagJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Folge vom 29.03.2026: Mit "dominantem Zeigefinger" durch den Sonntag

65 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12

Dieser Sonntag ist gefüllt mit Kuscheltieren, einem Disneyland-Besuch, Hausschuhen, leckerem Vollkornbrot, aber auch dem Thema Jobfrust, Gesundheitsfragen und dem KI-Zukunftsblick und KI-Handlesen.

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