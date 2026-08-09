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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Urlaubsfeeling, Gesundheit und Erziehung

SAT.1Folge vom 09.08.2026
Urlaubsfeeling, Gesundheit und Erziehung

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Folge vom 09.08.2026: Urlaubsfeeling, Gesundheit und Erziehung

57 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Urlaubsgefühle kommen in dieser Sendung dank leckerer Tapas von Anton Behnke und Camping-Tipps von Gerd Blank nicht zu kurz. Außerdem sind Job-Rucksäcke, eingeschlafene Hände und Füße, sowie eine Erziehung, die Kinder schnell zu Erwachsenen machen möchte, heute wichtige Themen.

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