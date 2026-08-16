Gesundheit, Genuss und eine bewegende LebensgeschichteJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 16.08.2026: Gesundheit, Genuss und eine bewegende Lebensgeschichte
79 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Tolle Menschen, tolle Themen und tolles Essen begleiten Chris und Boschi an diesem Sonntag durch die Sendung. Und da Anton Behnke kein Profi in kroatischer Küche ist, hat SAT.1-Reporterin Ana Pećanić ein Auge auf seine kulinarischen Erzeugnisse.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-6: SAT.1