42 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Studiogast und "Promi Big Brother"-Gewinner Jimi Blue Ochsenknecht, Insides zu Online-Verkauf von Medikamenten und wie man es schafft, Kinder aus der Smartphone-Sucht zu holen - diese Themen und mehr, siehst du beim SAT.1-Frühstücksfernsehen.

