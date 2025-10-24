Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1-Frühstücksfernsehen

SAT.1Folge vom 24.10.2025
41 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12

Benji bringt Boschi heute auf die Palme - oder ist es doch eher umgekehrt? Vielleicht liegt es an diesem Freitag? Bei der humorvollen Hut-Kunde sind Lacher vorprogrammiert. Seriöse Themen sind heute die verschiedenen Elterntypen, günstige Kaffeepreise und vergessene Rezepte. Schaut rein!

