SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 28.10.2025: KI-Hühnersuppe und Experten-Talks im SAT.1-Frühstücksfernsehen
61 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Benji und Marlene zeigen euch heute Deutschlands bekanntesten Erschrecker. Außerdem seht ihr das ultimative Hühnersuppen-Duell, Experten-Tipps um Jahresendstress zu vermeiden und unsere Gäste: Gen-Z-Influencer Julian Kamps und Wirtschaftsjournalist Felix Lee.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1