Gecheckt! Wer kann Liegestütze und wo fährt der Zahnarzt Bus?Jetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 29.10.2025: Gecheckt! Wer kann Liegestütze und wo fährt der Zahnarzt Bus?
47 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
In der heutigen Sendung präsentieren Benji und Marlene viele Themen. Star-Gast Harald Glööckler spricht im Talk offen über seine Einsamkeit. Und weshalb fühlen sich Frauen in Deutschland nicht sicher? Und wer kann schon 1.950 Liegestütze in einer Stunde? Diese Antworten und mehr seht ihr hier:
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1