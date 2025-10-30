Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1-Frühstücksfernsehen

SAT.1Folge vom 30.10.2025
Folge vom 30.10.2025: Berührende Geschichten, Pilz-Aufklärer und Verbraucher-Tipps

50 Min.

Marlene und Benji haben heute folgende Themen dabei: Nathalie Schöffmann erzählt über den Albtraum ihrer Entführung. Rechtsanwalt Roosbeh Karimi informiert Verbraucher über Garantie und Gewährleistung. Die Vorsitzende des Stadtelternbeirats in Frankfurt berichtet über marode Schulen in Deutschland und außerdem zeigen wir einen Kämpfer gegen die Pilz-Prolls.

