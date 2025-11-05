Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1-Frühstücksfernsehen

SAT.1Folge vom 05.11.2025
Folge vom 05.11.2025

Ein Blick in die Zukunft sowie Gespräche über die Sicherheit auf Großveranstaltungen, ein Leben ohne Haare oder auch den Lottogewinn, diese und weitere Themen finden Sie in der heutigen "SAT.1 – Frühstücksfernsehen" Sendung.

