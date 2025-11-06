Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1-Frühstücksfernsehen

SAT.1Folge vom 06.11.2025
56 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

In dieser Sendung erwarten Sie abwechslungsreiche Themen: von Lynns leckerem Lava Salted Caramel Cake über die bewegende Suchaktion nach Scarlett bis hin zu Musik, die trotz kalter Tage gute Laune macht. Spannende Geschichten und praktische Tipps inklusive!

