SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 13.11.2025: Von James Bond über Miss Universe bis zum Abschied von Fanta 4
53 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Im Bundestag wird über die mögliche Streichung des Bürgergelds für Ukrainer diskutiert. Backexpertin Cynthia Barcomi verrät, wie die perfekte Calzone gelingt. Außerdem erklärt Michi Beck, wie es nach all den Jahren zum Abschied der Fanta 4 kommt. Diese und viele weitere spannenden Themen warten auf Sie!
